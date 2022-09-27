Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’den Basın Açıklaması

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın basın açıklamasında “Doğalgaz ilk kazı törenine davet edilmedim” konusuna karşılık basın açıklamasında bulundu.Sürücü açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın doğalgaz ile ilgili basın toplantısına cevaben resmi bir açıklama Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhad SÜRÜCÜ yaptı.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad SÜRÜCÜ yaptığı açıklamada: Gelibolu belediye başkanı Özacar yaptığı basın açıklamasında kimsenin de anlamadığı bir şekilde 2017’den itibaren Doğalgaz sürecinden bahsetti. Aslında kendisi de bir nevi o trenleri nasıl kaçırdığımızı itiraf etmiş oluyor.

Sayın başkan hiç bir yere davet edilmedim diyor konuşmasında oysa geçtiğimiz sene önceki dönem Kaymakamımız ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte Ankara’ya EPDK’ya doğalgaz çalışmaları için giderken bizzat Grup Başkanvekilimiz Bülent TURAN davet etmesine rağmen gelmemiştir.

Sayın başkan polemik istemiyorum demişsiniz, esas biz polemiğe girmek istemiyoruz. Çünkü buna ayıracak zamanımız yok , çünkü bu makamlara çalışmak ve hizmet üretmek için geldik.

Oraya çağrılmadım, buraya alınmadım bırakın lütfen bunları…

Benzer tören Çardakta’da oldu CHP’li Belediye başkanı da oradaydı.Hep birlikte el ele kol kola doğalgaz temelleri atıldı kötü mü oldu? Keşke sizde kişisel kaprislerinizi kenara bırakıp buradaki törenlere katılsaydınız bu tarihi projeye birlikte imza atsaydık.

İlçeye Grup Başkanvekili geliyor , Milletvekili geliyor Vali bey katılacakken son anda acil durumlardan dolayı gelemiyor , Kaymakam, STK’lar ,Kurum amirleri, vatandaşlar herkesler orada şehrin Belediye Başkanı davet edildiği halde gelmiyor.

Nedense 12 İlçe , 10 Belde’de sorun olmuyor. Birtek bizde sorun oluyor.Kamu oyunun vicdanına bırakıyorum. Gerçi İlçeye TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKAN’I geldiğinde bile gitmeye tenezzül etmeyen belediye başkanından bunu beklemek ne kadar doğru.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER