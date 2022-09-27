“TURAN: ARALIK AYININ SONUNDA DOĞALGAZ YANMAYA BAŞLAYACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve İlçe Başkanı Serhad Sürücü, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, Aksa Doğalgaz firması yetkilileri, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla “Gelibolu Doğalgaz İlk Kazı Töreni” gerçekleştirildi.

“ÇARKLARIMIZ DÖNMEYE DEVAM EDİYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Gelibolu Doğalgaz İlk Kazı Töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında dünyada birçok sorunun yaşandığını, sorunların sadece Türkiye’ye özgü olmadığını dile getirerek; “Bugün burada çok kıymetli bir tören için bir aradayız. Gelibolu’yu seviyoruz, Gelibolu’da olmaktan keyif alıyoruz. Bir derdimiz var, elimizden geldiğince bu emanete sahip çıkmak. Çanakkale’miz cumhuriyetimizin önsözü, kıymetli topraklar. Atatürk başta büyük isimlerin tarih sahnelerine çıkmaya başladığı, milli mücadele ruhunun şekillenmeye başladığı özel yerdir. Özellikle Gelibolu’da olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz.

Dünyada pandemi başta olmak üzere savaşlar, emtia krizleri gibi birçok sorunumuz var. Bu sorunlar sadece Türkiye’nin sorunları değil, konjonktürel dünyanın sorunları. Bugün Türkiye’de belli oranda fiyat artışı var da Avrupa’da yok mu, Orta Doğu’da yok mu? Türkiye’nin sorunları yalnızca Türkiye’nin sorunları değil, ülkemizin sorunları konjonktürel sorunlar. Dünya artık büyük bir köy ve bu köyün içerisindeki sorunlar tüm bireyleri etkiliyor. Sorunlar, sadece Türkiye’nin, sadece Çanakkale’nin sorunu değil, hepimizin sorunu.

Çarklar dönmeye devam ediyor. Tekrar büyük bir heyecanla yatırımlar, istihdamlar artmaya başladı. Hiçbir yatırımlarımızı askıya almadık. Kriz var, iş yapmıyoruz demedik. Bu sene çiftçimiz, büyük oranda girdi maliyetinin artmasına rağmen aynı şekilde ürün maliyetinin artmasından dolayı memnun oldu. Yani çarklarımız dönmeye devam ediyor. O yüzden Gelibolu yatırımları başta olmak üzere tüm ilçelerimizdeki yatırımlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. OSB’lerimizi büyütüyoruz, Teknopark’ın ikinci yerleşkesini Çardak’a kuruyoruz.” dedi.

“FESTİVALİMİZ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR FESTİVAL HALİNE GELDİ”

Konuşması esnasında 16-25 Eylül tarihleri arasında onlarca noktada Çanakkalelilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali’ne değinen Turan, “10 gün boyunca Çanakkale’de yapılan Troya Kültür Festivali’nin Türkiye’ye örnek bir festival haline geldiğini belirten Turan; “10 günden beri devam eden Troya Kültür Festivalimiz var. 10 gün içerisinde binden fazla sanatçı, yüzden fazla etkinlikle 40 ayrı noktada ki bir tanesi Gelibolu olmak üzere etkinlik yapıldı. Mevlevihane’de konserler, seminerler, sema gösterileri gibi çok sayıda etkinlikler yapıldı. Çanakkalelilere büyük bir teşekkür borcumuz var. Büyük katılımlar oldu. Demek ki bu iş olunca ideolojik, kavgasız olunca sonuç alınabiliyormuş. Bizim tüm festivallerimiz, herkesin gururla gelip ziyaret edeceği yerler haline geldi. Festivalimiz tüm Türkiye’ye, tüm Çanakkale’ye örnek bir festival haline geldi” dedi.

“ÇANAKKALE’DE SÖZ VERİP DE YAPAMADIĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK, GELİBOLU LİMANI HARİÇ”

Gelibolu feribot iskelesinin bugüne kadar çeşitli nedenlerle yapılamadığını ama limanı bitirmeye çalıştıklarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Turan; “Bugün Gelibolu’dayız. Çok sayıda STK temsilcilerimiz ve muhtarlarımız var. Gelibolu’ya da ne söz vermişsek yapmak için mücadele ediyoruz ancak tabii ki önümüzde bazı engeller olabiliyor. Gelibolu Limanı hariç Çanakkale’de söz verip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Gelibolu limanımızı yapamadık. Tek müsebbibi biz değiliz ama bu söz bizim için namus gibidir. Gelibolu’ya bunu yapacağız dedik ve yapacağız. Fakat şunu da belirtmek gerekir, bu yatırımın sahibi GESTAŞ. GESTAŞ yönetiminde CHP’liler yok mu? Var. Niye bunu sadece biz takip edelim? Onlar da bu yatırıma sahip çıksınlar. İl Genel Meclisi, kaynaklarımızı liman ihtiyacı başta olmak üzere nasıl arttırırız diye çalıştılar, dediler ki Özel İdare’nin bütçeye çok katkısı olmayan otelleri var. Bunları satalım, bunun parasını da Çanakkale’nin köylerine taşına, suyuna, Gelibolu limanına harcayalım dediler. CHP buna karşı çıktı. Buna rağmen bir tane arsa satıldı, arsanın parası yattığı zaman paranın büyük çoğunluğunu Gelibolu limanına ayırarak, limanı bitirmeye çalışacağız. Biz söz verdiysek yapmak zorundayız. 17 Ağustos’ta Belediye ve GESTAŞ limanın yeni projesini imzalamış. Yani olayın sadece bizden tarafı yok” dedi.

“ARALIK AYININ SONUNDA GELİBOLU’DA DOĞALGAZ YAKACAĞIZ”

Aralık ayının sonuna kadar yaklaşık 30 km’lik bir kazı işlemi ile ilçemizin 3 mahallesine taşıma sistemi ile doğalgazın verileceğini belirten Turan; “Doğalgaz ilk kazı töreni yapacağız dediğimizde, Gelibolu’dan bazı arkadaşlar; yalancı bunlar, yapmaz bunlar, şov yapıyor bunlar demişler. Bu haksızlık. Biz ilk kazı temeli dediğimizde o hakaretleri hak etmiyoruz. Vekil olduğumuz günden beri yaz kış çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Çalışıyoruz ve çalışacağız da bundan şikâyetçi değiliz. Normal takvime göre doğalgazın Gelibolu’ya gelmesi 2025 yılında olacakken biz daha erken gelsin, Gelibolu’nun hakkı daha erken teslim edilsin istiyoruz.

Bugün burada ilk kazı törenimizi gerçekleştiriyoruz. 9 km çelik, 20 km plastik boruların döşeneceğini toplamda 3 ay sürecek 30 km’lik bir kazım işlemi olacak. 3 mahalleye taşıma sistemi ile acilen doğalgaz gelsin diye çalışılacak. Aralık ayının sonunda Gelibolu’da doğalgaz yakacağız. Taşıma sistemiyle merkezdeki büyük mahallelerin üçünde doğalgaz borusu döşemesi bitecek, yanmaya başlayacak. Aynı şekilde, BOTAŞ zaten normal çalışmasını yapıyor, bu çalışmalar da bittiğinde tüm Gelibolu’ya doğalgaz hattı döşenmeye devam edilecek. Sözün özü; takip etmesek, kurumlarda ısrarcı olmasak bu çalışmalar 2025’te gerçekleşirdi. Biz, erken olsun diye ısrarlı takiplerimizle daha erken bir tarihte bu hizmeti Gelibolu’muza getirebildik.” şeklinde konuştu.

“HİZMETİN KAVGASI OLUR MU?”

Özellikle doğalgaz yatırımı konusunda olmak üzere belediyenin ve ilçeye hizmetle yükümlü diğer siyasi unsurların yatırımlara sahip çıkmadığı konusunda sitem eden Turan, “Bir daha söylüyorum, bu konunun tek muhatabı biz değiliz. Bu işleri Lâpseki’de, Gümüşçay’da keyifle gerçekleştirdik. Bugün buraya Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı aramızda, Gelibolu Belediye Başkanı nerede? Belediye Başkanı olmayacak, İl Genel Meclisi Üyesi gelmeyecek, çocuk oyuncağı mı bu işler? İş yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz, biz de gelmeyelim o zaman. Bu hizmetin kavgası mı olur? Bırakın doğalgazı, dünyanın en büyük köprüsünü yaptık, açılışa gelmediler. Bir insan köprünün açılışına niye gelmez? O köprüden geçerken mahcup olmayacak mısınız? Köprüye gelme, doğalgaza gelme ama söz başlayınca AK Parti bölücü, ötekileştirici, hizmet yapmayıcı oluyor. Bizden bugüne kadar talepte bulunan bir STK başkanımıza hangi görüştesiniz diye sorduk mu? Ama sorsanız biz ötekileştiriciyiz, onlar demokrat. İsyanımız var diye bunları söylüyoruz. Yoksa törenimizi yapar, kurdeleyi keser ve buradan giderdik.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz ile Gazi Süleyman Paşa’nın türbesini ziyaret ettik, eksikler gördük. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı aradık, türbeyi yapalım dedik. İnternette, Gelibolu’da türbeye yatırım yapılacak diye duyurulmuş. Altına ölülerden medet umuyorsunuz, siz de ölün diye yorumlar yapılmış. Bir insan Türk’se asla Gazi Süleyman Paşa’ya laf edemez. Bir insan atamızın türbesini yaparken mezara mı kaldın der mi ya? Bu, ne particilik ne de siyaset. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla ilk kazım işlemlerine başlandı.