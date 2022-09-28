ÖZACAR TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN TOPLANTISINA KATILDI

Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

2023 yatırım planı, çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Gelibolu, üye belediyelerden Bosna Hersek’in Zivinice kenti ile kardeş şehir olarak eşleştirildi

Haber: Merve TUZCIOĞLU