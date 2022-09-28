Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısına katıldı.
2023 yatırım planı, çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Gelibolu, üye belediyelerden Bosna Hersek’in Zivinice kenti ile kardeş şehir olarak eşleştirildi
Haber: Merve TUZCIOĞLU
ÖZACAR TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN TOPLANTISINA KATILDI
Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısına katıldı.