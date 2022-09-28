TURAN, KÖYLERDEKİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Çanakkale’deki ziyaretlerini köylerde de devam ettiriyor. Turan, Gelibolu’da gerçekleştirilen doğalgaz ilk kazı töreninin ardından Gelibolu ve Eceabat’ta gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gelibolu’nun Tayfur ve Karainebeyli köyleri ile Ecebey Türbesi’ni, Eceabat’ın Kumköy ve Bigalı köylerini ziyaret eden Turan, Çanakkale’nin her köşesinde vatandaşların sorun ve talepleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini iletti.

Ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Grup Başkanvekili Turan, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ziyaret etmediğimiz mahalle, köy bırakmaksızın şehrimizin her noktasında yöneticilerimizle, muhtarlarımızla ve hemşehrimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bugün, Gelibolu’muz için büyük bir hizmetin faaliyete geçmesinin ilk adımının mutluluğuyla doğalgaz ilk kazı törenimizi gerçekleştirdik. İlçedeki programlarımızın ardından köylerimizi ziyaret etmeden Ankara’ya dönmek istemedik. Bu anlamda Gelibolu ilçemizde Tayfur ve Karainebeyli, Eceabat ilçemizde de Yolağzı muhtarımız, Kumköy ve Bigalı köylerimizde de yine aynı şekilde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Köylerimizdeki vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını bizzat dinleyerek istişarelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin bizlere ilettiği konuların hepsini notlarımıza ekledik, en yakında zamanda taleplerin karşılanıp, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz. Bizler, milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki vekilleriyiz. Bu görevin vermiş olduğu sorumlulukların bilincinde olarak vatandaşlarımızın daha iyi şartlara sahip olması için memleketimize hizmet etmenin gayretiyle çalışıyoruz. İlçe, köy, belde, mahalle demeden, memleketimizin hiçbir köşesini boş bırakmadan şehrimizin kalkınması için hemşehrilerimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.