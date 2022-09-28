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GELİBOLU’DA CAMİKEBİR MAHALLESİ’NDE DOĞALGAZ KAZI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPALI ALANLAR OLACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediye Başkanlığı Camikebir Mahallesindeki doğalgaz kazı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı alanlar için duyuruda bulundu.”Gelibolu Belediye Başkanlığı’nın sorumluluk alanındaki Camikebir Mahallesi Gölcük Caddesi üzerinde yol ve alanlarda doğalgaz şebekesi, alt yapı ve üst yapı çalışması yapılacağından 29 EylülPerşembe (YARIN) itibari ile Gölcük Caddesi uzantısı trafiğe kapalı olacaktır.
Gölcük Caddesi üzerinde akan trafiğin geçici olarak Gazi Süleyman Paşa Caddesi tek yönlü inişi, çıkış güzergahı ise Yukarı Çarşı birinci aralık (Büyük Cami arkasından) Alt yol Caddesi istikametinden tek yön olarak sağlanacaktır.Bölgede bulunan araçların da araç sahipleri tarafından kaldırılması önemle rica olunur.” duyurusunda bulunuldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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