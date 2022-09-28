ŞEHİTLER ABİDESİ TÖREN ALANINDA YER ALAN “VATAN VE MİLLİ MÜCADELE ANIT RÖLYEFİ” RESTORE EDİLİYOR

Tarihi Alan’da yer alan Şehitler Abidesi`nin tören alanında bulunan “Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi” restore ediliyor. Şehitler Abidesi`nin tören alanında 2004 yılında yapılan 45 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük rölyeflerinden olan “Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi” zaman içinde yıprandı. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca rölyefteki bozulmaların giderilmesi amaçlandı.

Cumhuriyetin 100. yılındaki 18 Mart törenlerine kadar restorasyon sürecini bitmiş ve tekrar ziyarete açık hale gelece. Zeytinburnu Belediyesi`nin destek verdiği restorasyon çalışmaları kapsamında rölyefte yer alan Mustafa Kemal Atatürk heykeli bronz malzemeden tekrar yapılacak, duvar kısmında yer alan ve Milli Mücadele`yi anlatan rölyef ise yenilenecek.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; “18 Mart 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 18 Mart törenlerine kadar restorasyon sürecini bitirmiş olmayı ümit ediyorum. Bu rölyef gerçekten dünyanın en büyük rölyeflerinden bir tanesi. 45 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğinde bir rölyef. Biz bu rölyefi daha uzun dayanabilecek, sağlam bir malzemeyle aynı şekilde, aslına sadık kalarak yeniden yenileyeceğiz, restore edeceğiz. Burada daha önemli bir konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün de heykelini bronzdan yapacağız. Bir daha burada çok uzun yıllar yenilemeye ihtiyaç duyulmayacak.” diye konuştu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN