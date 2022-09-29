“YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU HAYATA SAYGI DURUŞU” SLOGANIYLA UYGULAMA YAPILDI

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda “Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU” sloganıyla düzenlenen etkinlik Kaymakam Bekir Abacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla, Piri Reis İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde uygulama yapılarak sürücüler bilgilendirildi.

Kaymakam Bekir Abacı uygulama sırasında; “Yayalar kırmızı çizgimiz , trafikte öncelik yayalara aittir, tüm sürücülerin hassasiyetle bu kurala uymaları gerekmektedir ” ifadelerini kullandı. Haber:Merve TUZCIOĞLU