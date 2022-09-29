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“ÜNİVERSİTELERDE GÜVENLİK VE BARINMA TEDBİRLERİ” TOPLANTISININ İKİNCİSİ KAYMAKAM ABACI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Kaymakam Bekir ABACI Başkanlığında, üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.Toplantıda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Geliboluda öğrenim görecek olan üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları için alınacak tedbirler ve yapılacak planlamalar görüşüldü.
Haber: Caner AKŞİT

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