“ÜNİVERSİTELERDE GÜVENLİK VE BARINMA TEDBİRLERİ” TOPLANTISININ İKİNCİSİ KAYMAKAM ABACI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Kaymakam Bekir ABACI Başkanlığında, üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.Toplantıda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Geliboluda öğrenim görecek olan üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları için alınacak tedbirler ve yapılacak planlamalar görüşüldü.

Haber: Caner AKŞİT