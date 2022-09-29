KAYMAKAM BEKİR ABACI BAŞKANLIĞINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vatandaşlarımızın trafikte can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, Trafik Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı ve hayatını kaybettiği elim trafik kazalarının meydana gelmemesi ve meydana gelen kazalara müdahalede dikkat edilecek hususların görüşüldüğü toplantıda,

İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliği Eylem Planında belirlenen hedefler doğrultusunda, trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı can kayıpları, yaralanmaların önlenmesi, azaltılması, meydana gelen trafik kazalarına, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge esasları çerçevesinde güvenli bir şekilde müdahale edilmesinin sağlanması amaçlanmış olup, toplantıda alınan kararların uygulanması için gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütülmesine karar verilmiştir.

Toplantının akabinde, Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetim İstasyonu Amirliği ve Karayolları personelleri ile birlikte kavşaklarda incelemerde bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN