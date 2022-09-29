BÜLENT TURAN, ATATÜRK EVİ MÜZESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Birinci Dünya Savaşı sürerken Çanakkale Cephesi’nde Yarbay rütbesiyle komuta ettiği 19. Tümen ile birlikte yaklaşık bir hafta süreyle Bigalı köyünde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün köyde ikamet ettiği ev, 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış ve 2018 yılında ziyarete açılmıştı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Ankara’daki programlarımızdan bulabildiğimiz her fırsatta memleketimize geliyor, ayak basmadığımız bir karış toprak, hayır duasını almadığımız tek bir hemşehrimiz kalmasın diye gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, 107 yıl önce tüm dünya ülkelerinin birleşip saldırdığı, milletimizin destan yazdığı bir mücadeleyle karşılık vererek “Çanakkale Geçilmez” sözünü tüm dünyaya ezberlettiği ve bu destansı mücadele içinde önemli bir konuma sahip olan Bigalı Köyü’müzdeyiz. 1915 yılında 19. Tümen komutanı olarak Çanakkale Cephesi’nde görevli olan Yarbay Mustafa Kemal Bey ve askerlerinin 19-25 Nisan tarihleri arasında ikamette bulunduğu köyümüz, hem manevi havasıyla hem de bu bir haftalık sürede bu köyden alınan kararların Çanakkale Savaşı Kara Muharebelerine olan katkısıyla öne çıkıyor.” dedi.

Çanakkale’ye ait olan ne varsa sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Biz bu aziz milletin vekili, bu kadim şehrin hizmetkârıyız. 6000 yıldan fazla bir tarihe sahip şehrimiz, Troya’lılardan Lidya’lılara, Pers’lerden Sparta’lılara, Doğu Roma’dan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, gerek tarih sahnesindeki yeri gerekse kültürel ve stratejik değeriyle büyük bir öneme sahiptir. Bizler de bu önemin büyüklüğüne vâkıf olarak şehrimizin değerlerini korumak ve yaşatmak için durmadan gayret gösteriyoruz. Truvası’yla, Assos’uyla, Parion’uyla, Gazi Süleyman Paşa’sıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’üyle bu şehir bizim şehrimiz. Bu anlamda, Bigalı Köyü’müzde bulunan ve Yarbay Mustafa Kemal Bey’in ikamet ettiği bu evin, restore edilerek yaşatılması, bu değere sahip çıkarak Atatürk Evi Müzesi’ne dönüştürülmesi ayrıca kıymetli bir çalışma. Müze vesilesiyle vatandaşlarımız, hem tarihimize yönelik daha detaylı ve önemli bilgiler

ediniyor hem de şehrimizi ve köyümüzü ziyaret ederek bölgemizin marka değerinin artmasına, ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmaya katkı sunuyor. Bu vesileyle tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz için ezan susmasın, bayrak inmesin diye canından fedakârlık ederek mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.” şeklinde konuştu.