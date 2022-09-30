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TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ’NDEN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Çanakkale İl Temsilciliği Başkanı Muharrem Şahin beraberinde Sadettin Taşdelen, Enes Arslan, Mustafa Günal, Necdet Erdinç, Selma Karaca ve Sinan Onay Kaymakam Bekir Abacı’yı makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam Abacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür ve şükran duygularını ifade etti.Haber: Caner AKŞİT

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