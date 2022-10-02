AİLE OKULU EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü aile eğitimlerine başladı.Yaptıkları açıklamada;

“Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulanma hizmetinden mahrum kalmaları, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azaldığının tespit edilmesi vb. ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını hep birlikte bulabilmek için İlçemiz okullarında Aile Okulu Eğitimleri başlatıldı. Yıl boyu sürecek eğitimlere, tüm velilerimizin etkin katılımı amaçlarımıza ulaşmamıza katkı sunacaktır.

Eğitimlerimize katkı sağlayan öğretmenlerimize bilgi ve birikimlerini severek ve özenle paylaşmalarından dolayı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN