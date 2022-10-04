“Neyire Erden Anaokulu, Aile Okulu Eğitimleri”

Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulanma hizmetinden mahrum kalmaları gibi durumların edilmesi ile ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek için ilçemiz okullarında “Aile Okulu Eğitimleri” başlatıldı.

Eğitmenler; “Yıl boyu sürecek eğitimlere, tüm velilerimizin etkin katılımı amaçlarımıza ulaşmamıza katkı sunacaktır.

Neyire Erden Anaokulu’nda eğitimlerimize katkı sağlayan öğretmenlerimize bilgi ve birikimlerini severek ve özenle paylaşmalarından, değerli velilerimize eğitime destek ve işbirliklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz.”ifadelerine yer verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN