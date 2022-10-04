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ÖZACAR BİRİM AMİRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Gelibolu Belediyesini ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacağı Ankara ve İstanbul programım öncesinde, mevcut çalışmaları ile Ekim ayı içerisinde hayata geçireceği faaliyet ve Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini değerlendirmek üzere toplantı salonunda birim amirleriyle bir araya geldi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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