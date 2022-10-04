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ALAN KILAVUZUNDAN ANLAMLI BAĞIŞ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Emekli Yüzbaşı Rıdvan Arı yaklaşık 20 yıldan beri Tarihi Alan’daki anlatımları esnasında karşılaştığı ve büyük bir titizlikle muhafaza ettiği savaş materyallerini “Sahip Çıkalım” projesi kapsamında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim etti.
Çanakkale Savaşları dönemine tarihlenen askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması, yaşatılması ve topluma kazandırılması adına verdikleri katkılardan ve göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.Haber: Caner AKŞİT

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