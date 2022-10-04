KAYMAKAM ABACI “ULUSAL ZİYARET PROGRAMI” KAPSAMINDA İKİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla “Ulusal Ziyaret Programı” kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından haneler tek tek dolaşılarak ziyaretler yapılmaktadır. İlk etapta hane ziyaretlerinin bir bölümünün 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması ve akabinde 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir. İlçemizde çalışmalar 1 Eylül İtibariyle başlamıştır.

<p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla “Ulusal Ziyaret Programı” kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından haneler tek tek dolaşılarak ziyaretler yapılmaktadır. İlk etapta hane ziyaretlerinin bir bölümünün 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması ve akabinde 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir. İlçemizde çalışmalar 1 Eylül İtibariyle başlamıştır.</p>

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