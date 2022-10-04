Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu Öğrencilerinden Hayvanlar İçin Anlamlı Etkinlik

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. 5 yaş öğrenci grubu nun katıldığı etkinlikte, öğrenciler kedilere kedi evi hazırladılar. İlk olarak hayvanları koruma gününün anlamını ve önemini belirten resimlerini çizdiler, okul duvarlarına asılan resimlerin ardından öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için aldıkları yemleri, poşetledi.Minik öğrenciler kedi evlerinin yanlarına koydukları mamalarla hayvanları hem sevip, hem de beslediler.

Öğrencilerin yaptıkları bu duyarlı etkinliğin amacı çocuklara hayvan sevgisini kazanıp, öğretmenleri tarafından hayvanlar hakkında da bilgiler edindiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN