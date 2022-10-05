MARMARA İKİ HAFTADIR SALLANIYOR

Prof. Dr. Naci Görür’den tedirgin eden açıklama.

Marmara Denizi’nde dün gece meydana gelen 3.1 şiddetindeki deprem ile alakalı Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, “Deprem küçük ama yeri bakımından çok önemli açıklamasını yaptı.

Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli” İfadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT