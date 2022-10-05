EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Başkanvekili Mustafa Çoban Ekim ayı meclis toplantısı yoklama ve saygı duruşu ile başlattı.Başkanvekili Mustfa Çoban Gelibolu’da doğalgaz çalışmalarının başladığını ve bununla ilgili bilgilenirmede bulundu .

Gündemin ilk maddesi 2023 – 2024 ve 2025 yılları Çoklu Bütçesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen madde komisyonuna havale edilerek, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi 2023 yılı içerisinde uygulanacak mali tarifeler komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Yazıcızade Mahallesi Ada 222 Parsel 23- 24-33 imar plan değişiklik talebi gündemin üçüncü maddesi İmar Komisyonuna havale edilerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi H17A104D İmar paftası değişikliği talebi İmar Komisyonuna havale edildi.

İSİMSİZ SOKAK , CADDE ve MEYDANLARA İSİMLER VERİLDİ

Sokak ve cadde ismi verilmesi gündemin 5.maddesinde yer alırken ilçemizde bulunan Yazıcızade , Hocahamza, Aleaddin, Gazi Süleyman Paşa, Camikebir Mahallesi’nde kapsayan alanlara ismi bulunmayan sokak, cadde ve meydanlara isim verilmesi İmar Komisyonunca görüşülerek 63 adet sokak , cadde ve meydanlarına isim verildi.

Yazıcızade Mahallesi Ada 162 Parsel 90 İmar Plan değişikliği olan gündemin 6. maddesi de şmar komisyonuna havale edildi.

Meclis toplantısı sonunda 4 Kasım Cuma saat 15:00 ‘te yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN