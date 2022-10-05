KAYMAKAM ABACI 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI

Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü münasebetiyle, Gelibolu Dost Patiler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Kaymakam Abacı, etkinliği düzenleyen dernek yetkililerini tebrik ederek ,” Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm gönüllülere, sokak hayvanlarının ve tüm canlıların yaşamlarına yardımcı olan her yüreğe şükranlarımı sunuyor; herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber:Merve TUZCIOĞLU