Uğur Akpınar akademinin düzenlediği “NEŞET ERTAŞ’I ANMA VE DİPLOMA TÖRENİ ETKİNLİĞİNDE “ Uğur Akpınar ve Kadir Akpınar kardeşler ,orkestraları eşliğinde , törene katılanlara bozkırın tezenesi NEŞET ERTAŞ’IN birbirinden güzel ;
1 Neredesin sen
2 Cahildim dünyanın rengine kandım
3 Ah Yalan Dünya
4 Yolcu
5 Bahça Duvarı
6 Nar Danesi
isimli türkülerini seslendirdiler ve biz müzik severlerin gönüllerini fethettiler
Gelibolulu müzik severler ; “Bu güzel akşam ve dinleti için Uğur ve Kadir Akpınar’a , orkestrada yer alan müzisyenlere ve UĞUR AKPINAR AKADEMİYE çok teşekkür ederiz”ifadelerine yer verdiler. Haber: Ali GEZER
GELİBOLU’DA NEŞET ERTAŞ RÜZGARI ESTİ
Uğur Akpınar akademinin düzenlediği “NEŞET ERTAŞ’I ANMA VE DİPLOMA TÖRENİ ETKİNLİĞİNDE “ Uğur Akpınar ve Kadir Akpınar kardeşler ,orkestraları eşliğinde , törene katılanlara bozkırın tezenesi NEŞET ERTAŞ’IN birbirinden güzel ;