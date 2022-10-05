GELİBOLU’DA NEŞET ERTAŞ RÜZGARI ESTİ

Uğur Akpınar akademinin düzenlediği “NEŞET ERTAŞ’I ANMA VE DİPLOMA TÖRENİ ETKİNLİĞİNDE “ Uğur Akpınar ve Kadir Akpınar kardeşler ,orkestraları eşliğinde , törene katılanlara bozkırın tezenesi NEŞET ERTAŞ’IN birbirinden güzel ;

1 Neredesin sen

2 Cahildim dünyanın rengine kandım

3 Ah Yalan Dünya

4 Yolcu

5 Bahça Duvarı

6 Nar Danesi

isimli türkülerini seslendirdiler ve biz müzik severlerin gönüllerini fethettiler

Gelibolulu müzik severler ; “Bu güzel akşam ve dinleti için Uğur ve Kadir Akpınar’a , orkestrada yer alan müzisyenlere ve UĞUR AKPINAR AKADEMİYE çok teşekkür ederiz”ifadelerine yer verdiler. Haber: Ali GEZER