Çanakkale Milletvekili Turan ile Milletvekili İskenderoğlu’nun Mevlit Kandili Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Mevlit Kandili vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) veladetinin vuku bulduğu kutlu bir gece. Karanlığın aydınlığa dönüştüğü bu mübarek günde insanlık kendi anlamına kavuştu. Peygamber Efendimizi (s.a.v.) sevmek ve O’nu örnek almak, evrensel mesajlarına sahip olmak demek, O’nun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O’nun örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir.

Savaşların, göçlerin, salgınların yaşandığı günümüz dünyasında, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) getirmiş olduğu mesajlara, ilkelere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bu yüzden Peygamberimizin fikirlerini, ahlakını, yaşayışını, tüm insanlığı kuşatıcı mesajlarını doğru anlamak, anlatmak çok önemli. Kardeşliği, paylaşmayı, toplumsal adaleti, tüm insanlığın huzur içerisinde yaşayabileceği bir dünyayı tesis etmek, hayatı daha anlamlı kılacaktır.

Bu duygularla Çanakkaleli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor; ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.”