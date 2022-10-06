AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ’DEN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü mevlit kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında;• “ Bu gece tüm insanlığa örnek olan hayatı ile yolumuzu aydınlatan Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerini Mevlit Kandilini kutlayacağız.

Ona olan sevgimizi mazlum halklara ve tüm ihtiyaç sahiplerine uzattığımız ellerimiz de şefkat, hoşgörü, hak, adalet ve merhamet olarak göstermeliyiz.

Tüm vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının Mevlit Kandilini kutlarken Yüce Allah’tan bizi bu dünyada yolundan ahirette ise yanından ayırmamasını niyaz ederim. Mevlit Kandiliniz mübarek olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER