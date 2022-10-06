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Karainebeyli’de çıkan yangın kontrol altında

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bugün  öğlen saatlerinde Karainebeyli Köyü civarında ormanlık alanda çıkan yangın kuvvetli rüzgarın olumsuz yönde etkilemesine karşın ekiplerin olağanüstü çalışmaları ile kontrol altına alındı. Helikopterler, 2 uçak, 15 arazöz ile 200’e yakın personelin müdahale ettiği yangına Gelibolu Belediyesi itfaiye araçları ve personeli sevk ederken, Başkan Vekili Mustafa Çoban ve Başkan Yardımcısı Zafer Mete ekibin başında yer aldı.
İlk belirlemelere göre 7 hektar alanının zarar gördüğü bölgede, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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