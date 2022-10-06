GÜNCEL HABERLER 

GÜNEYLİ KÖYÜ SINIRLARINDAKİ MUHTELİF PARSELLERİN TAPULARI TESCİL EDİLİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu Güneyli Köyü’nün sınırlarında yer alan muhtelif parsellerin tapularını tescil ettiriyor. Güneyli Köyü Muhtarı Kayışoğlu açıklamasında; “Güneyli Köyü Muhtarlığı olarak köyümüzün sınırlarında yer alan muhtelif parsellerin tapularını tescil ettirmeye devam ediyoruz tapulaştırma sürecince bize yardımcı olan Gelibolu tapu müdürümüz Sayın Şenol Genç’e Güneyli köyü muhtarlığı adına teşekkür eder. Güneyli köyü halkına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Geliboluspor’da Transferler Tam Gaz

buyukzafer 0

Kızılay Kan Bağışçılarını Bekliyor

buyukzafer 0

GESTAŞ Müdürü Sevinç’ten Ada Kaymakamlarına Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.