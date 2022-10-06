GÜNEYLİ KÖYÜ SINIRLARINDAKİ MUHTELİF PARSELLERİN TAPULARI TESCİL EDİLİYOR

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu Güneyli Köyü’nün sınırlarında yer alan muhtelif parsellerin tapularını tescil ettiriyor. Güneyli Köyü Muhtarı Kayışoğlu açıklamasında; “Güneyli Köyü Muhtarlığı olarak köyümüzün sınırlarında yer alan muhtelif parsellerin tapularını tescil ettirmeye devam ediyoruz tapulaştırma sürecince bize yardımcı olan Gelibolu tapu müdürümüz Sayın Şenol Genç’e Güneyli köyü muhtarlığı adına teşekkür eder. Güneyli köyü halkına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT