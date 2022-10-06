CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “ İslam dininin temelinde vatan sevgisi, barış ve hoşgörü yaymak için, alemlere rahmet olarak yeryüzüne gönderilen Peygamber efendimiz Hz.Muhammed ‘in doğumunun müjdelendiği Mevlid Kandili tüm insanlığa hayırlara vesile olsun.

Her zamanlinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bu mübarek günleri birer fırsat bilerek ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yardımlaşmayı çoğaltmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle; Mevlit Kandilinin milletimize ve tüm İslam Alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Haber:Merve TUZCIOĞLU