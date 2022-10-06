Köydes Projesi kapsamında köy yollarının yapımına dün itibariyle başlanıldı.
Yapımına dün başlanılan Fındıklı Köyü 1+500 km’lik SSB beton yol çalışmasının akabinde, Bayırköy Köyü-Sütlüce Köyü arası 1 km’lik SSB yol yapımı, Güneyli Köyü-Ocaklı Köyü arası 1 km’lik SSB yol yapımı ve Kavaklı Köyü-TCK arası beton yolun kalan 1 km’lik kısmının SSB yapımına devam edilecek.Haber: Seda LİMAN ZENGİN
KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA KÖY YOLLARININYAPIMINA BAŞLANILDI
Köydes Projesi kapsamında köy yollarının yapımına dün itibariyle başlanıldı.