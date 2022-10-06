GÜNCEL HABERLER 

KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA KÖY YOLLARININYAPIMINA BAŞLANILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Köydes Projesi kapsamında köy yollarının yapımına dün itibariyle başlanıldı.
Yapımına dün başlanılan Fındıklı Köyü 1+500 km’lik SSB beton yol çalışmasının akabinde, Bayırköy Köyü-Sütlüce Köyü arası 1 km’lik SSB yol yapımı, Güneyli Köyü-Ocaklı Köyü arası 1 km’lik SSB yol yapımı ve Kavaklı Köyü-TCK arası beton yolun kalan 1 km’lik kısmının SSB yapımına devam edilecek.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

CHP’Lİ VE İTTİFAK PARTİLİ KADINLAR GÜNDEMDEKİ OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

buyukzafer 0

Müsilaj gitti, sahiller doldu

buyukzafer 0

Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.