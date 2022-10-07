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Gelibolu Belediyesi Öğrencilere Çalışma Ortamı Oluşturdu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi öğrenciler için Atatürk Kültür Merkezi’nde çalışma ortamı hazırladı. Açıklamada;•“ AKM’nin ikinci katında; Bilgisayarları kullanarak ders çalışma ortamı ile ödev çıktısı alan çocuklarımıza, sınavlara hazırlanan gençlerimize tez vb. ihtiyaç duyulan olanakları sağlayarak sıcak bir çalışma ortamı sunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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