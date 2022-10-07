Palamut Bolluğu Fiyatlara da Yansıdı

Yeni av sezonunda yaşanan balık bolluğu vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kiloluk palamudun 50 liraya düşmesiyle balık severler tezgahlara akın etti.1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu birçok ilde bereketli geçiyor.

İlçemizde balıkçılar, denize attıkları ağlarıyla eli boş dönmüyor. Yakalanan balıklar tezgahlarda yerini alarak vatandaşlara sunuluyor.

Balık bolluğu fiyatların da düşmesine neden oluyor. Kiloluk palamudun tanesinin 50 liraya düşmesi ile birlikte vatandaşlar palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

“Fiyatlar inşallah daha da düşer”

İlçemizde balıkçı tezgahtarları , “Beklediğimizden daha fazla bir ilgi var. Fiyatların düştüğünün duyulmasıyla ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var dün 50 lira olan palamut bugün 40 lira. Bugün iki boy palamut var hem 40 hem de 50 liraya var. Böyle olmasıyla vatandaşların ilgisi daha da artıyor. Fiyatlar inşallah daha da düşer ama şu andaki gelen palamutların bir tanesi bir kilo geliyor. 50 lira bence iyi bir fiyat. Düşer mi düşer, 40 liraya da palamut var o da 800 gram geliyor arada 200 gram fark var. İnşallah 3 tanesi 100 liraya düşer, tanesi 35 lira gibi olur. Bunun da olma ihtimali yüksek. Nasip işi bu, denizden çıkanı kimse bilemez.” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN