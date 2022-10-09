AK PARTİDEN MÜFTÜ TURGUT’A ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI’ KUTLAMA ZİYARETİ

Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla İlçe Müftüsü Mustafa Turgut’u ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri haftasını kutladılar.

Duanın, ibadetin, huzurun evi olan camilerimizde gönül inşa eden din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyoruz.” İfadelerine yer verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN