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EVREŞE’DEN GELEN YARALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Evreşe Beldemizden gelen Şahinimiz Veteriner Hekimimiz tarafından tedaviye alındı. Derin doku yarasında maalesef Miyazis oluştuğu tespit edildi. Tedavi süreci başlamış olup kritik süreci atlatması umuduyla.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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