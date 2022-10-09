Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Evreşe Beldemizden gelen Şahinimiz Veteriner Hekimimiz tarafından tedaviye alındı. Derin doku yarasında maalesef Miyazis oluştuğu tespit edildi. Tedavi süreci başlamış olup kritik süreci atlatması umuduyla.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER
EVREŞE’DEN GELEN YARALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Evreşe Beldemizden gelen Şahinimiz Veteriner Hekimimiz tarafından tedaviye alındı. Derin doku yarasında maalesef Miyazis oluştuğu tespit edildi. Tedavi süreci başlamış olup kritik süreci atlatması umuduyla.” İfadelerine yer verdi.