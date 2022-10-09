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METRUK BİNANIN YIKIM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde tarihe tanıklık eden bir metruk binanın, özel bir şirket tarafından yıkımı başlatıldı. Cumartesi günü ev sahibinin yerine aynı binayı yaptırması sözüyle,Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokak’taki metruk bina yakın zamana kadar yoldan geçenler ve etraftaki binalarda yaşayanlar için tehlike saçıyordu.Her geçen gün parça parça yıkılan binanın önünden 7’den 77 ‘ye her yaş grubundan insan geçiyordu.Neyseki tehlikeye neden olmadan ve bir çok defa haber yapmamızla birlikte metruk bina yıkıldı.
Yıkımı izleyen vatandaşlar “Bir tarih yok oluyor dedik ama neyseki ev sahibi tarafından yeniden aynı bina yaptırılacak.Bir kazaya neden olmadan ve kimsenin canı yanmadan yıkılmasına sevindik.Çok uğraştık,çok bekledik,çok korktuk ama sonuç tam da istediğimiz gibi oldu.Darısı diğer tehlike arz eden binaların başına.Teşekkürler.”yorumlarını yaptılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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