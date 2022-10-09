TURAN SARIÇAY’IN ISLAHI İLE İLGİLİ MÜJDEYİ VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Sarıçay’ın ıslahı projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Projenin şehir için önemine dikkat çeken Turan; “Çanakkale, destanların şehri, bizlere tarihin emaneti. Çanakkale’mizin tüm sorunlarına omuz vermeye gayret ediyoruz. Sarıçay’ın ıslah edilmesi konusu, hemşehrilerimizi uzun yıllardır rahatsız eden, çözülmesini bekledikleri konularından biriydi. Sarıçay’ın ıslah projesi ile ilgili birinci kısım inşaatı işinin ihalesi gerçekleştirildi. İhale ve sözleşme işlemlerinin ardından çalışmaların en kısa zamanda başlamasını bekliyoruz.” dedi. Konunun Çanakkale’ye ve Çanakkalelilere hizmet etmek olunca siyasi görüşlerin bir tarafta kalması gerektiğini ifade eden Turan; “Bu çalışma kapsamında daha önce açıkladığımız üzere DSİ tarafından Sarıçay üzerine 4. Taşıt Köprüsü de yapılacak. Trafiği rahatlatacak, yeni gelişen bölgelere ulaşımı daha kolay hale getirecek, toplam 2.350 m uzunluğa sahip bir köprüden söz ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla Çanakkale’mize hizmet etmek daima önceliğimiz olmaya devam edecek. DSİ Müdürlüğümüz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.