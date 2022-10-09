ÖZEL AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ “EĞİTİMDE MİZAÇ NEDEN ÖNEMLİ”KONULU SEMİNER DÜZENLEDİ

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji 8 Ekim Cumartesi günü “Eğitimde Mizaç Neden Önemli?” isimli anlamli ve önemli bir seminer düzenledi. Bu yıl Gelibolu Amerikan Kültürr Kolejinde uygulamaya girecek olan bu eğitim sisteminin genel özelliklerinden bahsedip önemine değinen Mehmet Yaşar “Amerikan Kültür Kolejlerinde mizaç temelli eğitim nasıl uygulanacak?”,

“Çocuklarımız neden farklı mizaclara sahip?”

“Kişilik gelişiminde mizaç neden önemli?”

“Mizaçlari öğrendiğimizde hayatımızda neler değişecek?” gibi pek çok sorunun cevabını verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN