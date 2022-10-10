GELİBOLUDA AMATÖR SPOR HAFTASI KUTLAMALARI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Farkındalık oluşturarak halkımızın fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesini amaçlayan, sportif etkinliklerle kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce düzenlenen kortej yürüyüşüne Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kaymakam Bekir Abacı İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, sporcular katıldı.

Özacar; “ Spor bilinci, kültürüne katkı sunmayı amaçlayan hafta dolayısıyla, şehrimizin tüm temsilcilerine amatör sporların her dalında başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Amatör Spor Haftası kutlamaları kortej yürüyüşü İskele Meydanında yapılan konuşmalarla sona erdi.Haber: Merve TUZCIOĞLU