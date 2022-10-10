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Geliboluspor İlk Maçında Küçükkuyu Gençlerbirliği Takımını (3-0) Yendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Süper Amatör Liginde Geliboluspor ilk maçında deplasmanda Küçükkuyu Gençlerbirliği takımını (3-0) yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
İlk devreyi (1-0) önde kapattı
İkinci devrede de Berkay Üçüncü ve Ufuk Sonay’ın golleriyle müsabakadan (3-0) galip ayrıldı
Geliboluspor haftaya kendi sahsında Gümüşçayspor ile karşılaşacak
Toplu Sonuçlar:
K.Kuyu GB- Geliboluspor: (0-3)
Gelibolu Aydoğanspor- Ezinespor: (3-1)
Ç.Dardanelspor- Hastanebayırıspor: (3-0)
Gümüşçayspor- Y.Çanspor: (0-3)
Ayvacıkspor – Biga Adaspor: (3-1)
23 Eylül O.O – Kepezspor: (0-3) Haber: Caner AKŞİT

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