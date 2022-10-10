Geliboluspor İlk Maçında Küçükkuyu Gençlerbirliği Takımını (3-0) Yendi

Çanakkale Süper Amatör Liginde Geliboluspor ilk maçında deplasmanda Küçükkuyu Gençlerbirliği takımını (3-0) yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

İlk devreyi (1-0) önde kapattı

İkinci devrede de Berkay Üçüncü ve Ufuk Sonay’ın golleriyle müsabakadan (3-0) galip ayrıldı

Geliboluspor haftaya kendi sahsında Gümüşçayspor ile karşılaşacak

Toplu Sonuçlar:

K.Kuyu GB- Geliboluspor: (0-3)

Gelibolu Aydoğanspor- Ezinespor: (3-1)

Ç.Dardanelspor- Hastanebayırıspor: (3-0)

Gümüşçayspor- Y.Çanspor: (0-3)

Ayvacıkspor – Biga Adaspor: (3-1)

23 Eylül O.O – Kepezspor: (0-3) Haber: Caner AKŞİT