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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VİDEO KONFERANS KATILIMIYLA ASSOS VE TROYA TÜNELLERİ AÇILIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek Ayvacık – Küçükkuyu Yolu ve Assos – Troya Tünellerinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.“Yine Çanakkale’mizde tarihi bir gün yaşanacak.” diyen Turan; “İki muazzam tünel yarın saat 14.00’te hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor.Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısıyla teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla Ayvacık Küçükkuyu rampalarındaki bölgemizin en önemli yatırımlarından Assos ve Troya Tünellerimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Heyecanlıyız, gururluyuz. 1700 metre ve 4100 metre olan tünellerimiz ile bazen 1 saati bulan dağ yolu 5 dakikaya düşecek. Tüneller yılda 100 milyon TL’nin çok üzerinde tasarruf sağlayacak, trafik güvenliği ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de önemli katkı sunacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu önemli açılışa katılmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

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