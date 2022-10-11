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ÖZACAR ANKARA GARINDA YAŞAMINI YİTİREN VATANDAŞLARI ANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Atatürk Anıtı önünde 10 Ekim 2015 ‘te Ankara Garı’nda gerçekleşen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 vatandaşımız için basın açıklamasında bulundu.Özacar açıklamasında;“10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleşen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 vatandaşımız için Gelibolu’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklaması ve anma programına katılarak düşüncelerimi ifade ettim. Terörün her türlüsüne lanet olsun, yaşasın barış ve demokrasi.” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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