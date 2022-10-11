CHP İLÇE ÖRGÜTÜ KOCAÇEŞME ve ADİLHAN KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİLER

CHP İlçe Örgütü Kocaçeşme ve Adilhan köylerini İlçe Başkanı İsmail Parlak, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, İl Genel Meclis Üyeleri ve CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Yönetim Kurulu ile ziyaret ettiler.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Yönetim Kurulu ;”Kocaçeşme köyünde yeni üyelerimiz Apdurrahman Yılmaz ve Efe Mandacı’ya üyelik rozetlerini taktık.Ailemize hoşgeldiniz.CHP ailesi her geçen gün büyümeye devam edeceğiz.Köy halkımızla sohbet ettik.

Köy ziyaretlerimize planlı bir şekilde devam edeceğiz. “ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER