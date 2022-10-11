70 YILDIR ÇEKİLEN ÇİLE SON BULDU

Dün nihayet Çanakkale- Edremit yolu üzerindeki virajlı yollar tarihe karıştı.1950li yıllarda yapılarak ulaşıma açılan ve uzunca süre toprak yol olarak kullanılan Çanakkale – Edremit yolu üç yıllık bir uğraşın sonunda iki büyük tünelle kavuşunca Edremit’ten Çanakkale’ye gelen araç sahipleri de çileden kurtuldular.Yıllardır kamyon arkasında takılıp kalan ve ülke ekonomisine büyük zararlar veren aşırı petrol harcaması, aşırı zaman kaybı ortadan kalkarak en hızlı biçimde 35 – 40 dakikada geçilen yol Küçükkuyu’dan giriş yapıldığında 13 dakikada Ayvacık yakınlarına ulaşımı gerçekleştirdi.Dün yapılan tünellerin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da video konferans yoluyla açılışa katılarak kısa ve öz bir konuşma yaptı.Açılışa Çanakkale’nin tüm ilçelerinden katılımlar vardı.Özellikle Şoförler ve Otomobilciler Odalarının Başkanları çok mutluydular.

Saat 14:00’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın video konferansla vatandaşlara hitab etmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir konuşma yaparak önümüzdeki yılda Çanakkale’de yapımı devam eden Gelibolu – Eceabat tünellerinin de devreye gireceğini söyledi.

Açılışa Ak Parti Çanakkale Milletvekili ve grupbaşkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu ile İl Başkanı Naim Makas , Ak Parti İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulları, İl Genel Meclisi Üyeleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katılarak, Gelibolu Ak Parti İlçe teşkilatı da açılışta hazır bulundu.

Açılışa katılanlara ayran, pasta ikramında bulunuldu ve açılıştan bir süre sonra da çevre düzenlemesi yapılan yerlere de ağaç fidanları dikilerek, çevrenin tabi yapısının korunması için titiz davranılacağı konuşmacılar tarafından israrla bildirildi.Daha geniş bilgiyi yarınki gazetemizde okuyabilirsiniz. Haber: Seda LİMAN ZENGİN- Ali GEZER Fotoğraflar: Ercan ÖZÇETİN