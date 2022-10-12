KAÇAKÇILARA DARBE!

İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçemizde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyon ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “10/10/2022 günü İlimiz Gelibolu ilçesinde Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda; S.A,O.F isimli şahısların kararda belirtilen aracında yapılan arama neticesinde;

46 adet farklı markalarda gümrük kaçağı toplamda 48.6 litre alkollü içki ele geçirilerek ilgili karara istinaden el konulmuştur.

İlimiz Çan ilçesinde Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda; F.K isimli şahsın kararda belirtilen aracında yapılan arama neticesinde;

998 KG Kıyılmış tütün idari yaptırım uygulanmak üzere tarafımızdan muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli S.A,O.F isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan, Şüpheli F.K isimli şahıs hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan adli işlem yapılarak salıverilmiştir” ifadeleri yer aldı.