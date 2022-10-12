KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ESNAFINA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından “Kadına El Kal-Ka-Maz” sloganıyla yıl sonuna kadar ülke genelinde en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilmesi planlanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” protokolü kapsamında Küçük Sanayi Sitesi Esnafı ile bir araya gelinerek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen eğitime Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, kurum müdürleri ve Küçük Sanayi Sitesi Esnafı katıldı. Haber: Ali GEZER