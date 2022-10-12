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GELİBOLUSPOR MERVE İÇİN SAHADA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluspor 16 Ekim Pazar günü saat 15:00’te Gümüşçayspor ile Merve ‘ye destek amaçlı sahada olacak.Geliboluspor Başkanı Raci Durmuş; “SMA Hastası Merve kızımız için pazar günü sahaya çıkıyoruz. Tüm sporseverleri ve Gelibolu halkını bu anlamlı günde Merve’ye destek olmak için Mehmetçik stadına bekliyoruz.
Haydi Gelibolu elele verip Merve kızımızın kurtuluşu için hep beraber destek olalım.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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