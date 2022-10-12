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GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAHALLESİNE LOZAN ANITI DİKİLECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’ne Lozan Anıtı dikilecek.Konuyla ilgili açıklama yapan Özacar; “Alt ve üstyapı, peyzaj ve çevre düzenlemesinin ardından şehrimize Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde kazandırdığımız meydana dikeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nı simgeleyen Lozan Anıtı ile ilgili ekiplerimizle yerinde çalışma yaptık.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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