AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Gençlik Kolları Başkanı Engin Süer ile birlikte yapımına devam edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonunu gezerek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’dan bilgi aldı.

Sürücü; “Tamamlandığında günümüzün şartlarına uygun, teknolojik alt yapısı ve modern görünüyle gençlerimizin ve sporcularımızın cazibe merkezi olacak salonlarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum”ifadelerine yer verdi.Haber: Merve TUZCIOĞLU