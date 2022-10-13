Turan Ziraat Odası Başkanları İle Bir Araya Geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan STK ve oda temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Çanakkale ve ilçelerinin Ziraat Odaları Başkanları ile bir araya gelen Turan, sektör temsilcilerinin ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

“Tarım, hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli, vazgeçilmez bir sektör.” diyen Turan; “Çanakkale’miz tarihiyle, turizmiyle, sanayisiyle ve konumuyla ülkemizin gözbebeği şehirlerinden biri. Ancak tüm bu unsurların yanı sıra tarım ve hayvancılık sektörü de şehrimiz için büyük bir öneme sahip. Çanakkale, coğrafi işaret tescilli ürünlerinin yanında kapya biber, şeftali, nektarin, İtalyan çimi, yem bezelyesi gibi ürünlerin üretiminde ülkemizde birinci sırada olmasıyla tarımsal üretim anlamında da önemli bir konuma sahip. Memleketimizde olduğumuz her fırsatta STK’larımızla, oda temsilcilerimizle, çiftçilerimizle ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizle görüşmeye gayret ediyoruz. Bölge ziraat odası başkanlarımızla bir araya gelerek talep ve sorunları değerlendirdik. Tarımsal destek ödemeleri, bireysel sulama hibe destekleri ve çeşitli projelerle çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.