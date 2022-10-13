FUTBOL YEREL AMATÖR LİG MÜSABAKALARINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE “TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ KURSU” AÇILACAK

Futbol Yerel Amatör Lig Müsabakalarında Sağlık Görevlisi olarak görevlendirilmek üzere açılacak olan “Temel İlk Yardım Eğitimi Kursu” için müracaatlar alınacaktır.

“Temel İlk Yardım Eğitimi Kursu” 19-20 Ekim 2022 tarihlerinde Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Esenler Aile Sağlığı Merkezinde yapılacaktır.

“Temel İlkyardım Eğitimi Kursuna” katılmak ve Futbol Yerel Amatör Lig Müsabakalarında Sağlık Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların müracaatlarını bir dilekçe ile 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Federasyonumuza yapmaları gerekmektedir.

“Temel İlkyardım Eğitimi Kursu” için başvuracak adayların 20 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmamaları, tercihen en az Lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir.

“Temel İlkyardım Eğitimi Kursu”na katılan ve başarılı olan adaylara İl Merkezinde, İlçe Merkezlerinde ve Beldelerde oynanacak Amatör Spor Müsabakalarında Sağlık Görevlisi olarak görev verilecek olup, Sağlık Görevlisi olarak görev verilen İlkyardımcılar verilen görevlere mutlaka gideceklerdir.