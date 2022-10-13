40 Yıldır Ahşap ve Mobilya Ustalığı Yapıyor

Mesleğini 40 yıldır sürdüren Abdullah Güngör emekli olduktan sonra İstanbul’dan ilçemize taşındı.

Burada da mesleğini sürdüren Güngör; kendisine ufak bir imalathane (ilçemiz Rus Anıtı mevkiinde) açtı.Abdullah Güngör; “ Ahşap ve mobilya ilgili meslekte 40 yıldır emek vermekteyim. İstanbul’da 30 yıldır ikamet etikten sonra emekli oldum mesleğimi ve ikamatimi Geliboluya taşımaya karar verdim ahşap imalatı ile uğraşmaktayım branşım ahşap dekorasyon, mobilya dekorasyon, cila ve lake, Demir kaynak işleri çocuk yaştan beri meslek içinde emek vermekteyim.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER