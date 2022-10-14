ÖZACAR VE CHP GELİBOLU İLÇE TEŞKİLATINDAN KÖY ZİYARETLERİ

Özacar ve CHP İlçe teşkilatı Kalealtı, Şadıllı ve Süleymaniye Köylerine ziyarette bulundular.Yapılan açıklamada; “Gelibolu Belediye Başkanımız Mustafa Özacar, Kavakköy Belediye Başkanımız Necati Kopça, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Kalealtı, Şadıllı ve Süleymaniye Köylerimizi ziyaret ederek köy halkımız ile sohbet etme imkanı bulduk. Köy Muhtarlarımıza ve köy halkımıza sıcak ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Köy ziyaretlerimize devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN