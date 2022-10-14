Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlükleri Toplum yararına Programlar Düzenliyor

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlükleri toplum yararın programlar düzenliyor.Yapılan açıklamada; “01.11.2022-13.03.2023 tarihleri arasında devam edecek program 43 kişiliktir.

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 5 kişi,Çanakkale Huzurevi ve Gazievinde toplam 25 kişi,

Çanakkale Hüseyin Özcan ÇES de 2 kişi,Ezine SHM’nde 2 kişi,Yenice Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezinde 3 kişi,Küçükkuyu Huzurevinde 3 kişi,

Küçükkuyu ÇES’de 3 kişi olarak kontenjan dağılımı yapılmıştır.

Birinci ve ikinci liste ayrımı yoktur.

Noter kurası ise 20.10.2022 Saat:14:00 de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.”ifadelerine yer verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN